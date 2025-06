Dove vedere in tv Sinner-Nardi Wimbledon 2025 | programma giorno esatto streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi scoprire come seguire in diretta l’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon 2025, sei nel posto giusto. Martedì 1° luglio, il nostro talento affronta Luca Nardi in un derby tricolore imperdibile. Scopri il programma, il giorno esatto e le piattaforme streaming per non perdere neanche un colpo di questa emozionante partita. Preparati a vivere un match che potrebbe scrivere una nuova pagina della storia del tennis italiano.

Martedì 1° luglio Jannik Sinner farà il proprio esordio a Wimbledon. Il n.1 del mondo affronterà sul Centrale l'altro azzurro Luca Nardi, in un derby tricolore inedito, dal momento che i due tennisti non si sono mai incrociati precedentemente. Il pesarese avrà dalla sua il vantaggio di non avere nulla da perdere, ma c'è chiaramente un disvalore tra i due. Un Sinner che si avvicina a questo Slam non nel migliore dei modi. La sconfitta nella finale di Parigi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz ha portato a tutta una serie di reazioni. Non facile digerire in poco tempo un ko così amaro, essendo andato molto vicino all'affermazione.

