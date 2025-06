Dove vedere in tv Paolini-Swiatek oggi WTA Bad Homburg 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il confronto tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek al WTA 500 di Bad Homburg, non perderti l'appuntamento di venerdì 27 giugno. L’incontro, previsto non prima delle 13.00, promette emozioni a non finire. Scopri come e dove vedere la partita in TV o streaming, e preparati a vivere un match che potrebbe scrivere una nuova pagina di questa affascinante stagione tennistica!

Jasmine Paolini affronterà Iga Swiatek nella semifinale del torneo WTA 500 di Bad Homburg: l’appuntamento è per v enerdì 27 giugno, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.30 e non incomincerà prima delle ore 13.00. Ad aprire le danze sul Campo Centrale della località tedesca sarà il match di doppio tra BabosStefani e KichenokPerez. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SWIATEK (NON PRIMA DELLE 13.00) La polacca ha vinto tutti i precedenti e conduce per 4-0 negli scontri diretti: lo scorso anno ebbe la meglio nella semifinale della BJK Cup e nella finale del Roland Garros, nel 2022 al primo turno degli US Open e nel 2018 agli ottavi di Praga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Swiatek oggi, WTA Bad Homburg 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: paolini - swiatek - homburg - vedere

Jasmine Paolini si gioca la top5 a Roma con Andreeva. E può mettere nel mirino Swiatek… - Jasmine Paolini si gioca un posto tra le prime cinque del ranking a Roma, dove affronta la promettente Andreeva nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Translate postAtp Eastbourne - Fritz in semifinale. Swiatek sfiderà Paolini a Bad Homburg. L'americano supera il doppio impegno e vola in semifinale. Sarà la polacca l'avversaria della numero uno azzurra https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/ Vai su X

PAOLINI IN SEMIFINALE! Jasmine continua a ben figurare nel 500 di Bad Homburg, batte Haddad Maia per 7-5/7-5 e raggiunge la semifinale. Adesso attende la vincente della sfida tra Alexandrova e Swiatek. . . . . . #jasminepaolini #paolini Vai su Facebook

Jasmine Paolini - Iga Swiatek al Bad Homburg Open 2025 in semifinale: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Tennis WTA; Swiatek-Paolini: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Jasmine Paolini-Swiatek, Wta Bad Homburg 2025: a che ora e dove vederla in diretta.

Jasmine Paolini, sfida stellare con Iga Swiatek al Bad Homburg Open 2025: quando si gioca la semifinale, programma e dove vedere · Tennis WTA - Al WTA 500 di Bad Homburg, in Germania, Jasmine Paolini trova sul suo cammino Iga Swiatek: scopri di seguito come seguire la semifinale del torneo di tennis in Germania e quando gioca l'azzurra. Scrive olympics.com

Jasmine Paolini - Iga Swiatek al Bad Homburg Open 2025 in semifinale: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Tennis WTA - "Lei è una grande tennista che sull'erba gioca proprio bene: ha un gran servizio e sono sempre grandi battaglie con lei ma sono contenta per come ho gestito ogni punto. Segnala informazione.it