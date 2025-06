Dove vedere in tv Paolini-Sevastova Wimbledon 2025 | programma giorno esatto streaming

Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta l'esordio di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025 contro Sevastova, non perdere il programma dettagliato giorno per giorno, con le modalità streaming più comode. Lunedì 30 giugno segna l'inizio di questa entusiasmante edizione: scopri dove e come vedere in TV e online il match e vivere tutta l'emozione dei Championships. Preparati a tifare per la nostra campionessa!

Lunedì 30 giugno sarà il primo giorno di incontri dell’edizione 2025 di Wimbledon e ci sarà anche l’esordio di Jasmine Paolini. La toscana, finalista l’anno scorso nei Championships, affronterà la lettone Anastasija Sevastova nel primo turno dei Championships. Un incontro, sulla carta, alla portata della giocatrice tricolore. L’azzurra sogna di replicare il percorso a Londra, in un’annata in cui si era spinta anche all’ultimo atto del Roland Garros. Quest’anno alcune cose sono cambiate, anche se il livello di tennis espresso, complessivamente, è stato alto. Paolini si augura di approcciare al Major nel migliore dei modi, in modo poi da poter accrescere le proprie certezze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Sevastova, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming

In questa notizia si parla di: paolini - sevastova - wimbledon - giorno

Wimbledon, ecco i tabelloni. Derby all'esordio per Sinner contro Nardi. Nel femminile Paolini contro la Sevastova - Wimbledon, il torneo più atteso dell’anno, sta per iniziare e il sorteggio dei tabelloni ha svelato sfide emozionanti.

Ecco il sorteggio di Wimbledon: derby italiano per Sinner all’esordio Jannik Sinner affronterà Luca Nardi nel primo turno di Wimbledon: esordio in programma martedì. Il numero 1 del mondo, sulla sua strada, ha questi avversari potenziali: Paul agli ottavi, Vai su Facebook

Wimbledon donne: sulla strada di Paolini c'è Sabalenka, Cocciaretto sfida subito Pegula; Wimbledon: Paolini esordisce con Sevastova, Fognini con Alcaraz; Sorteggio Wimbledon 2025, singolare femminile: per Paolini c’è Sevastova, in semifinale da Sabalenka.

Wimbledon donne: sulla strada di Paolini c'è Sabalenka, Cocciaretto sfida subito Pegula - Bronzetti invece se la vedrà con la svizzera Teichmann ... Lo riporta gazzetta.it

Tennis, Paolini contro Sevastova nel primo turno di Wimbledon - Inizierà contro Anastasija Sevastova (numero 402 del ranking Wta) l'avventura a Wimbledon di Jasmine Paolini. Si legge su sport.tiscali.it