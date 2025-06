Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili Wimbledon 2025 | programma giorno esatto streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il primo turno tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili a Wimbledon 2025, scopri il programma dettagliato, la data esatta e lo streaming ufficiale. Non perdere l'opportunitĂ di tifare il talento italiano nel terzo Slam della stagione, con un match che promette emozioni e grandi colpi. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un istante di questa sfida imperdibile.

Lorenzo Musetti affronterĂ Nikoloz Basilashvili al primo turno di Wimbledon: il tennista italiano incrocerĂ il georgiano nell'incontro d'esordio nel terzo Slam della stagione. Il toscano, reduce dalle semifinali agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros, disputerĂ il suo primo incontro stagionale sull'erba, visto che aveva dovuto saltare il torneo di avvicinamento a questo appuntamento a causa di un problema fisico accusato a Parigi. Il numero 7 del mondo partirĂ con i favori del pronostico contro un rivale passato dalle qualificazioni, ma dovrĂ stare molto attento all'insidia caucasica se vorrĂ meritarsi l'approdo al secondo turno, dove potrebbe dare vita a un derby con Lorenzo Sonego, atteso dal portoghese Faria.

Sorteggiato il tabellone principale di #Wimbledon2025: per Jannik #Sinner derby azzurro con Luca Nardi, mentre Musetti aprirĂ con Basilashvili. Esordio duro per Fognini contro Carlos Alcaraz. Nel femminile, Jasmine #Paolini aprirĂ con la lettone Sevastova Vai su X

I primi turni dei nostri azzurri e azzurre a #Wimbledon Sevastova Teichmann Pegula Basilashvili Zhukayev Majchrzak Vai su Facebook

