Se sei un appassionato appassionato di MotoGP e vuoi vivere in diretta l’entusiasmante GP d’Olanda 2025, non perdere neanche un istante delle prove libere di oggi, venerdì 27 giugno. Scopri gli orari, i canali e le piattaforme streaming per seguire tutte le emozioni del decimo round del Motomondiale, direttamente dal circuito olandese. Preparati a tifare i tuoi piloti preferiti e a vivere ogni curva e accelerazione come se fossi sul tracciato!

Oggi, venerdì 27 giugno, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Olanda, decimo round del Motomondiale 2025. Sullo celebre circuito olandese, l’Università del Motociclismo, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 In MotoGP Francesco Bagnaia avrà il solito obiettivo: ritrovarsi in sella alla Ducati GP25. L’esito finale del Mugello non è stato favorevole a Pecco e quel quarto posto ha assunto i connotati della bocciatura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la MotoGP oggi, GP Olanda 2025: orari 27 giugno, canali esatti, streaming

In occasione dell'anteprima newyorkese del tanto atteso "F1 The Movie", in uscita nelle sale il prossimo 25 Giugno, una Times Square addobbata a festa ha ospitato il paddock della classe regina, che ha sfilato sul red carpet insieme a personaggi del calibro d Vai su Facebook

