Se sei un appassionato di motorsport, non puoi perderti la 24 Ore di Spa 2025, uno degli eventi più attesi dell’anno. Con 75 auto in gara e la partecipazione di stelle come Valentino Rossi, questa endurance promette emozioni indimenticabili. Ma dove seguirla in tv e streaming? Scopri orari, programmi e come vivere in diretta questa avvincente sfida su quattro ruote. Preparati a vivere l’adrenalina dell’endurance!

Torna questo fine settimana uno degli appuntamenti più importanti per quanto riguarda il calendario delle ruote coperte: la 24h di Spa. 75 auto sono pronte per scendere contemporaneamente in pista per un evento che nuovamente sarà valido per l’ Intercontinental GT Challenge e per il GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Tanti gli equipaggi presenti in pista di spicco. Torna in azione per l’occasione anche Valentino Rossi con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT con Kevin Magnussen e René Rast. L’italiano sfida Ferrari con Alessandro Pier GuidiAlessio RoveraVincent Abril (n. 51) e Eliseo DonnoAntonio FuocoArthur Leclerc (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la 24 Ore di Spa 2025: orario, programma, streaming. C’è Valentino Rossi

