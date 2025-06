Dove vedere in tv Juventus-Real Madrid Mondiale per club calcio 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di calcio e desideri seguire in diretta uno degli scontri più attesi del Mondiale per Club 2025, Juventus vs Real Madrid, questa è la guida che fa per te. Con orario, programma e opzioni streaming, scopri dove poter vivere questa emozionante sfida e non perdere nemmeno un minuto di azione. Preparati a tifare e vivere un episodio memorabile del calcio internazionale!

Si sono delineati gli ottavi di finale del Mondiale per club 2025. La Juventus affronterà martedì sera (ore 21.00 il calcio d’inizio) il Real Madrid in quella che è sicuramente una sfida decisamente affascinante e di grande prestigio per la formazione di Igor Tudor. I bianconeri hanno concluso al secondo posto il proprio girone, dopo che hanno perso malamente ieri sera contro il Manchester City. La squadra di Guardiola, infatti, si è imposta nettamente per 5-2 contro una Juventus che ha fatto decisamente un passo indietro rispetto alle precedenti uscite. Juve seconda ed invece Real primo, complice anche il 3-0 rifilato questa notte agli austriaci del Salisburgo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Juventus-Real Madrid, Mondiale per club calcio 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: juventus - realmadrid - mondiale - club

#Pronostici #calcio oggi, quote Qualificazione Mondiale per Club: #Juventus, #RealMadrid e #ManchesterCity strafavorite https://lnk.ink/WmivU Vai su X

Mondiale per Club, le sentenze del gruppo G: Manchester City primo e dalla parte di tabellone dell’Inter Juventus seconda Agli ottavi probabile Manchester City vs Al Hilal e Juve vs Real Madrid Vai su Facebook

Juve-Real Madrid agli ottavi del Mondiale per Club: possibili avversarie, dove vederla in tv, data e orario; Mondiale per Club: il Real Madrid sfiderà la Juventus, Inzaghi agli ottavi; Real Madrid-Juve agli ottavi del Mondiale per Club: dopo la goleada dal City, nuovo test importante per Tudor.

Mondiale per Club: Real Madrid primo, sfiderà la Juventus agli ottavi - Prova di forza dei blancos che si impongono sul Salisburgo per 3- Secondo msn.com

Real Madrid-Juve agli ottavi del Mondiale per Club: dopo la goleada dal City, nuovo test importante per Tudor - Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club: dopo la goleada subita dal Manchester City, ecco un subito un altro test importante ... Come scrive fanpage.it