Dove vedere in tv Italia-Namibia oggi Test Match rugby 2025 | orario canale streaming

Oggi il rugby italiano mette in campo tutta la grinta del tour estivo con il test match Italia-Namibia, un incontro imperdibile per gli appassionati. Dalle 15:00, segui la diretta live e scopri se gli azzurri riusciranno a conquistare il continente africano. Dove vedere la partita in TV, in streaming o sui canali dedicati? Continua a leggere per non perdere neanche un minuto di questa sfida epica!

Prende il via oggi il tour estivo dell’Italia del rugby che nelle prossime settimane affronterà la Namibia e poi due volte il Sudafrica.. E si parte da Windhoek, dove gli azzurri di Gonzalo Quesada sfideranno i namibiani cercando di sfatare il tabu del continente africano. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NAMIBIA DI RUGBY DALLE 15.00 Sarà il sesto confronto tra le due squadre, il quarto a Windhoek con i precedenti giocati in Africa in favore dei padroni di casa (2 vittorie Namibia – nel tour del 1991 – contro una italiana nel 2001). L’ultimo precedente è nella Rugby World Cup 2023 con la vittoria a Saint-Etienne nella prima partita degli azzurri al Mondiale che si sono imposti con il risultato di 52-8, mentre nella capitale namibiana l’ultima partita tra le due squadre si è giocata il 23 giugno del 2001. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Namibia oggi, Test Match rugby 2025: orario, canale, streaming

