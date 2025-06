Dove vedere in tv Italia-Francia Finale 3°-4° posto Europei basket femminile 2025 | orario programma streaming

Non perdere l'emozionante finale per il terzo posto agli Europei di basket femminile 2025 tra Italia e Francia, in programma domenica 29 giugno alle 16.30 al Pireo di Atene. Scopri dove seguire in TV e streaming questa sfida cruciale per le nostre azzurre, che desiderano chiudere con una medaglia questa avventura continentale. Prepara popcorn e tifosi: ecco tutte le informazioni per vivere il momento insieme!

L’Italia affronterĂ la Francia nella finale per il terzo posto agli Europei 2025 di basket femminile. L’appuntamento è per domenica 29 giugno (ore 16.30) al Pireo di Atene (Grecia), dove le azzurre andranno a caccia della medaglia di bronzo in questa rassegna continentale in modo da concludere brillantemente una bella cavalcata. La nostra Nazionale ha messo paura al Belgio in una pirotecnica semifinale, perdendo di misura dopo aver confezionato una grandiosa rimonta che ha fatto sperare nella favola. Le ragazze del CT Andrea Capobianco se la dovranno vedere contro le transalpine, che hanno ceduto in volata all’arrembante Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Francia, Finale 3°-4° posto Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming

