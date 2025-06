Dove vedere in tv Berrettini-Majchrzak Wimbledon 2025 | programma giorno esatto streaming

Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il primo turno di Wimbledon 2025 tra Matteo Berrettini e Kamil Majchrzak, non perderti le modalità per vedere l’incontro in TV e streaming. Scopri il programma dettagliato, il giorno esatto e come sintonizzarti per non perdere nemmeno un colpo di questa emozionante sfida sull’erba londinese. Preparati a vivere un'edizione di Wimbledon all'insegna dell'emozione e della competizione!

Matteo Berrettini affronterà Kamil Majchrzak al primo turno di Wimbledon: il tennista italiano incrocerà il polacco nell’incontro d’esordio nel terzo Slam della stagione. Il romano non gioca da inizio maggio, quando si dovette ritirare ai sedicesimi degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud a causa di un problema fisico: l’auspicio è che l’azzurro abbia risolto la criticità e che possa brillare sull’erba londinese, dove nl 2021 raggiunse la finale. La testa di serie numero 32 del tabellone incrocerà il numero 108 del ranking ATP, contro cui non ha mai giocato sul circuito maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming

In questa notizia si parla di: berrettini - majchrzak - wimbledon - vedere

Il percorso ipotetico di Matteo #Berrettini a #Wimbledon: R1: Majchrzak R2: Quinn- Searle R3: Zverev R4: - Khachanov- Cerundolo QF: - Fritz- Medvedev SF: Alcaraz F: Sinner/ Musetti- Draper/ Bublik- Djokovic Vai su X

I primi turni dei nostri azzurri e azzurre a #Wimbledon Sevastova Teichmann Pegula Basilashvili Zhukayev Majchrzak Vai su Facebook

Matteo Berrettini a Wimbledon 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP; Wimbledon, tabellone e partecipanti. Ecco il sorteggio per gli italiani; Sorteggio Wimbledon: il tabellone e gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini.

Wimbledon, sorteggio duro per Sinner: Jannik con Musetti e Djokovic. Alcaraz e Paolini sorridono, Berrettini vede Zverev - Wimbledon, sorteggio complicato per Sinner, con le sfide a Musetti e Djokovic e non solo verso la finale. Segnala sport.virgilio.it

Wimbledon 2025: Sinner quando e con chi gioca? Il tabellone, le date, il montepremi e dove vedere il torneo del grande slam - Gli occhi del tennis sono puntati su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma in campo scenderanno altri 11 italiani. Si legge su msn.com