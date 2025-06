Dove vanno i pensionati italiani? Spagna in testa boom della Tunisia risalgono Romania e Albania

L’onda dei pensionati italiani all’estero continua a cambiare volto: la Spagna resta la meta preferita, ma la Tunisia sta vivendo un vero e proprio boom, attirando un numero crescente di anziani in cerca di una nuova vita. Intanto, Romania e Albania risalgono nelle preferenze, riflettendo un panorama in evoluzione che svela nuove opportunità e sfide per chi sceglie di vivere fuori dai confini nazionali.

