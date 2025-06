Dove sono andati in vacanza i calciatori del Bologna? Le prime foto

Dopo una stagione ricca di emozioni, i calciatori del Bologna si concedono un meritato riposo tra sogni e relax. Dalle spiagge esotiche alle mete da cartolina, ecco le prime foto delle loro vacanze estive, tra avventure indimenticabili e momenti di pura felicità. Scopriamo insieme dove sono andati e come si stanno rigenerando i nostri eroi rossoblù!

La stanchezza si fa sentire e, dopo questa meravigliosa stagione, i nostri rossoblù si godono l'estate e il meritato riposo tra destinazioni da sogno, proposte di matrimonio e famiglia: vediamo i primi scatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dove sono andati in vacanza i calciatori del Bologna? Le prime foto

In questa notizia si parla di: sono - andati - vacanza - calciatori

Adani è severissimo con la Juve di Tudor: «I bianconeri sono andati un po’ a rilento proprio in quel momento. Vedremo cosa farà la Roma a Bergamo, ma…» - Nella recente puntata de La Domenica Sportiva, Daniele Adani ha espresso le sue considerazioni sulla Juventus e il suo attuale rallentamento nella corsa per la Champions League.

Dove sono andati in vacanza i calciatori della Roma: Maldive, Dubai, Miami e Sardegna per ricaricare le energie #ASRoma Vai su X

Questo ragazzo è speciale… Quanti più forti di lui ci sono in Serie A già in questo momento? Considerando che vista l’età, il suo potenziale ancora forse non lo abbiamo visto ? ©? Daniele Badolato #yildiz #juve #worldcup #calcio Vai su Facebook

Da Pellegrini a El Shaarawy e Dybala, come i giallorossi trascorrono le vacanze (FOTO); Azzurri strafelici in vacanza, in giro per il mondo, dopo la disfatta agli Europei; Da Morata a Hernandez, guarda i vip spiaggiati a Porto Cervo.

Dove sono andati in vacanza i calciatori del Bologna? Le prime foto - La stanchezza si fa sentire e, dopo questa meravigliosa stagione, i nostri rossoblù si godono l'estate e il meritato riposo tra destinazioni da sogno, proposte di matrimonio e famiglia: vediamo i prim ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Un'estate romantica: tra vacanze e proposte di matrimonio - C’è poi chi ha vissuto un inizio d'estate all'insegna del romanticismo: Jens Odgaard ha chiesto alla compagna Fie di sposarlo, annunciando il fidanzamento con una storia su Instagram in cui mostra ... Segnala ilrestodelcarlino.it