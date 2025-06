Dove è finito l' uranio iraniano? Ipotesi spostamento nei laboratori sotterranei segreti da Fordow per sfuggire all' attacco Usa - RETROSCENA

Dietro le quinte di un braccio di ferro mondiale, si celano misteri e strategie invisibili. Dopo la scomparsa di 408,6 chili di uranio iraniano arricchito al 60%, si ipotizza un inquietante spostamento nei laboratori sotterranei segreti da Fordow, nel tentativo di eludere un possibile attacco USA. Ma dove sono finiti realmente questi materiali? Le risposte potrebbero cambiare gli equilibri internazionali, lasciando aperta una domanda cruciale.

Secondo fonti di intelligence, l’uranio è sparito dai siti noti e sarebbe parte di una rete di "installazioni clandestine" Dove sono finiti quei 408,6 chili di uranio iraniano arricchito al 60%, vicinissimo alla soglia del 90% necessaria per costruire un ordigno nucleare? Secondo le dichiaraz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dove è finito l'uranio iraniano? Ipotesi spostamento nei laboratori sotterranei segreti da Fordow per sfuggire all'attacco Usa - RETROSCENA

