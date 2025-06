Douglas Luiz Juventus spunta un nuovo club sul centrocampista! Possibile ritorno in Premier League | il futuro del bianconero sembra definito

Il futuro di Douglas Luiz sembra prendere una piega sorprendente: dopo aver visto il suo ruolo ridimensionato alla Juventus, il centrocampista brasiliano si trova al centro di un'asta di mercato. La Premier League, con il Leeds in prima fila, sembra pronto a riaccogliere il talento sudamericano, aprendo così uno scenario tutto da scoprire per i tifosi e gli addetti ai lavori. Quale sarà la prossima mossa del calciomercato? Resta da scoprire.

Douglas Luiz Juventus, spunta un nuovo club sul centrocampista: la Premier League chiama il brasiliano. Douglas Luiz è sempre piĂą fuori dal progetto della Juventus come si è potuto vedere nella gestione di Tudor in questo Mondiale per Club. Il club bianconero cerca, secondo quanto riportato da calciomercato.com, una soluzione di mercato, utile anche in ottica bilancio. Secondo le ultime indiscrezioni, è il Leeds a essersi mosso in maniera concreta con l'entourage del brasiliano. Una pista da monitorare con attenzione.