Doppia novità per la Domus Medica di Valpharma Nuovo amministratore unico e accreditamento

Si tratta di un passo decisivo verso il rafforzamento della qualità e dell’efficienza della Domus Medica di Valpharma, segnalando un impegno continuo per l’eccellenza nel settore sanitario. Con la nomina di Alberto Vitez come amministratore unico e l’accreditamento ufficiale di San Marino, la clinica consolida la sua posizione come punto di riferimento affidabile e innovativo. Questo traguardo apre nuove prospettive di crescita e miglioramento per i pazienti e il personale, consolidando la reputazione di eccellenza del gruppo.

Due annunci importanti per la Domus Medica, la clinica del gruppo Valpharma con sede ad Acquaviva. Si tratta della nomina di Alberto Vitez (che resta chief operating officer di Valpharma Group) ad amministratore unico e l'ottenimento dell'accreditamento da parte dell'Autorità per l'Autorizzazione, l'accreditamento e la Qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi della Repubblica di San Marino. "Si tratta di un passo fondamentale per la struttura – dicono dall'azienda – ed è stato concesso a seguito di un parere favorevole espresso dall'Autorità il 2 aprile e deliberato dal Congresso di Stato l'8 aprile".

