Dopo sette anni una figlia e un matrimonio annunciato ma mai celebrato Katy Perry e Orlando Bloom si sono detti addio Perché?

D opo sette anni insieme Katy Perry e Orlando Bloom hanno deciso di separarsi. La storia tra la popstar e l’attore britannico è arrivata al capolinea dopo numerose crisi, altrettanti tentativi di riconciliazione e una figlia: la piccola Daisy Dove Bloom. La curiosità intorno alla coppia è cresciuta nelle ultime ore, da quando Orlando Bloom è atterrato a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. L’attore, pronto a rimettersi in gioco, ha fatto il suo debutto da single in uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. Katy Perry, attualmente impegnata con il suo tour mondiale, non sarà presente alle nozze. 🔗 Leggi su Iodonna.it