Dopo quasi vent’anni il mistero sulla morte di Nora Dalmasso resta irrisolto La nuova docuserie Netflix ripercorre gli errori giudiziari il linciaggio mediatico e le accuse infondate ai famigliari Al centro il racconto dei figli per anni costretti a subire in silenzio

Dopo quasi vent’anni, il mistero sulla morte di Nora Dalmasso rimane avvolto nel segreto, tra errori giudiziari e linciaggi mediatici. La nuova serie Netflix “Uccisa mille volte” riporta alla luce una storia che ha scosso l’Italia, offrendo un’intima narrazione dai figli, spesso silenti, di fronte a un passato doloroso. Scopri come questa tragedia ancora oggi continua a dividere e emozionare.

D onna della borghesia argentina, mamma, moglie, dopo la notte del 25 novembre 2006, Nora Dalmasso è diventata il volto di uno dei casi di femminicidio più controversi del Paese e, soprattutto, mai risolti. Oggi, quasi vent’anni dopo, Netflix con la docuserie “ Uccisa mille volte ”, riaccende i riflettori su quella storia che scosse l’intera nazione e che non ha mai smesso di far rumore. Le gemelle ritrovate grazie a Facebook in un documentario X Nora Dalmasso “Uccisa mille volte”: perché. Il titolo scelto dai produttori, non è stato scelto a caso, come semplice suggestione: Nora Dalmasso è stata davvero uccisa mille volte: la prima, quella fatale, la notte del 26 novembre 2006 nella sua casa dell’elegante quartiere Villa Golf di Río Cuarto, in Argentina. 🔗 Leggi su Iodonna.it