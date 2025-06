Dopo lo storico ritorno in A Pisa a Gilardino altro eroe del 2006

Il ritorno di Alberto Gilardino a Pisa segna un nuovo capitolo emozionante per i tifosi nerazzurri. Dopo aver scritto pagine memorabili, l’eroe del 2006 torna sulla panchina con un contratto biennale e un’opzione per il terzo anno, portando entusiasmo e speranze di riscatto. La sua esperienza e passione promettono di rilanciare il club, mentre i supporters sognano ancora una volta grandi traguardi. Il campione del mondo 2006 – scrive il ...

Contratto biennale con opzione per il terzo anno. Alberto Gilardino, ex tecnico del Genoa, è ufficialmente il nuovo allenatore del Pisa. Lo ha comunicato ieri il club attraverso i suoi canali social, anche se la notizia era nell’aria ormai da settimane. Il campione del mondo 2006 prende il posto di Pippo Inzaghi (anche lui eroe di Berlino) artefice della promozione in serie A dei nerazzurri dopo 34 anni. "Il campione del mondo 2006 – scrive il Pisa nella nota – a partire dalla prossima stagione si siederà sulla panchina nerazzurra dopo aver allenato in tutte le categorie professionistiche passando da Pro Vercelli, Siena e Genoa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dopo lo storico ritorno in A. Pisa a Gilardino, altro eroe del 2006

In questa notizia si parla di: pisa - gilardino - eroe - storico

Pisa Sporting Club: in lizza Zanetti, Pirlo, Vanoli, Gilardino e De Rossi per la panchina - Il Pisa Sporting Club si prepara a una svolta entusiasmante in vista della prossima stagione! Con nomi di grande spessore come Zanetti, Pirlo e De Rossi in lizza per la panchina, il club nerazzurro punta a un futuro ambizioso.

Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa; After the historic return to Serie A. Pisa to Gilardino, another hero of 2006; Intitolati a Elio Toaff la passeggiata di Giardino Scotto e parte del giardino del complesso ex Salesiani.

E l’era Gilardino ebbe inizio. Ufficiale: è Il nuovo allenatore - Firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo. Si legge su msn.com

Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa - Lo ha ufficializzato il club attraverso i suoi canali social, anche se la not ... Segnala msn.com