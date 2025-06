Dopo l’assenza da Ascot Kate Middleton è tornata al lavoro Con un incontro super segreto con la regina della filantropia americana

Dopo un'assenza lunga e silenziosa ad Ascot, Kate Middleton torna alla ribalta con un incontro segretissimo con la regina della filantropia americana, Melinda French Gates. Mentre Meghan Markle sembra ancora lontana da collaborazioni di alto profilo, la principessa ha già tessuto una nuova alleanza strategica. Cosa può significare questa partnership per il suo nuovo ruolo negli Stati Uniti? Scopriamo insieme come Kate si sta preparando a conquistare l'America e il suo cuore.

Cosa darebbe Meghan Markle per una collaborazione come questa? Ciò che continua a sfuggire alla duchessa di Sussex viene invece conquistato da Kate Middleton. La principessa sembra aver trovato in Melinda French Gates una nuova alleata, che potrebbe aiutarla a guadagnare negli Usa la stessa popolarità goduta un tempo da Lady Diana. A partire dall'incontro segretissimo avvenuto tra le due alcuni giorni fa a Windsor e rivelato solo ora. Ma cosa si saranno dette? Kate Middleton e Melinda French Gates, la nuova power couple. Dopo aver suscitato preoccupazioni per la sua improvvisa, recente assenza dagli impegni pubblici dei Royal (ad Ascot mancava solo lei), Kate è tornata al lavoro senza alcuna fanfara.

