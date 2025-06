Dopo il post del sindaco Fabbri | La nostra città non è un brand E i residenti | Mesi di rumba

Dopo il post del sindaco Fabbri, che difende con forza la scelta di Piazza Ariostea come palco del Summer Festival, Ferraresi e cittadini si divaricano tra entusiasmo e critica. La piazza, simbolo di unità e tradizione, ora si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia politica. La neo segretaria comunale del Pd, Giada Zerbini, non tarda a rispondere: "Il vero..."

Ferrara si accende, e non solo per le luci dei riflettori del Summer Festival. Piazza Ariostea, divenuta nelle ultime settimane il fulcro di una frattura profonda tra istituzioni e cittadini, è diventata idealmente (ma neanche troppo) il centro del dibattito politico. Dopo il post del sindaco Fabbri, che difende a spada tratta la scelta della location per i concerti, arriva la replica della neo segretaria comunale del Pd, Giada Zerbini. "Il vero problema – scrive la dem riferendosi ai contenuti del post di Fabbri – è la totale assenza di ascolto. Non si può ridurre il dissenso a un fastidio politico.

Quella che stiamo vivendo è sicuramente una delle pagine più tristi e amare della nostra storia sportiva. Non sono abituato a raccontare tutti i passaggi fatti fino a poco fa per evitare tutto questo, soprattutto quando si tratta di un tema estremamente delicato ch Vai su Facebook

