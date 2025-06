Donarmi agli altri mi rende felice la storia di don Samuele Betti | dal lavoro nel caseificio alla chiamata di Dio

Donare agli altri è il vero segreto della felicità, come ci insegna la vita di don Samuele Betti. Dalle prime esperienze nel caseificio alla chiamata divina, la sua storia è un esempio di come l’amore e il servizio possano trasformare le vite. La sua vocazione nasce dal cuore, pronto a dedicare tutto se stesso al bene comune e alla Chiesa. Un cammino di fede e dedizione che ispira ciascuno di noi a seguire la propria vera chiamata.

"Donarmi agli altri mi rende felice. Questo amore mi ha rapito, e ora desidero donare tutta la mia vita alla Chiesa per servire il Popolo di Dio". In queste parole è racchiusa la “chiamata” al sacerdozio del trentunenne Samuele Betti (classe 1994), dell’Unità pastorale “San Giovanni Paolo II” in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it