Donald tell us the truth l’appello dell’Espresso a Trump sulla strage di Ustica

“Donald, tell us the truth”. Nel giorno del 45esimo anniversario dalla strage di Ustica, il settimanale L’Espresso – che nei mesi scorsi ha pubblicato un’ampia inchiesta giornalista con l’ipotesi che a far precipitare il Dc partito da Bologna e diretto a Palermo sia stata una collisione con un caccia Usa – si è appellato al presidente degli Stati Uniti per rivelare come sono morti quegli 81 italiani che era a bordo della compagnia Itavia, precipitato il 27 giugno 1980. Il settimanale ha tradotto in inglese tutta l’inchiesta giornalistica e ha chiesto a Trump di fare luce su quanto accaduto. Un punto fermo è stato stabilito nel 2011 dal Tribunale Civile di Palermo che decise per il risarcimento dei parenti della vittime da parte dei ministeri della Difesa e dei Trasporti perché il Dc9 era stato abbattuto da un “missile” o una “quasi collisione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it