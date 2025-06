Domenica 6 luglio Giro d’Italia Woman al via da Bergamo | i provvedimenti viabilistici

Preparati a vivere un’emozionante domenica di sport e passione: il 6 luglio, da Bergamo, prende il via il 36° Giro d’Italia Woman 2025. Un evento imperdibile che coinvolge tutta la città e richiede attenzione alle modifiche viabilistiche. Scopri tutte le informazioni utili sul percorso, i provvedimenti e come muoverti durante questa giornata di grande festa. Non perdere neanche un dettaglio!

INFO UTILI. Parte da Bergamo domenica 6 luglio il 36° Giro d'Italia Woman 2025. Tutto quello che c'è da sapere sul percorso e sulle modifiche alla viabilità.

