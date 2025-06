Dollaro affossato investitori in fuga La deriva più dolorosa per Trump

Il dollaro in caduta libera sta scuotendo i mercati globali, mentre gli investitori cercano rifugio altrove. La fuga dai titoli di stato americani rappresenta un colpo duro per l’economia statunitense e mette in crisi la strategia di Trump, che ha recentemente spostato la sua attenzione su nuovi scenari politici ed economici. In un contesto così volatile, le decisioni del passato si rivelano più cruciali che mai. Per scoprire cosa ci riserva il futuro, continua a leggere.

Dollaro che si indebolisce e inarrestabile fuga degli investitori dai titoli di stato americani. Sono questi i principali grattacapi di Donald Trump che forse, non a caso, ha spostato la sua comuni.

