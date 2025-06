Dolcezze applausi e inclusione | successo per l’evento In due è più dolce con Di Costanzo e Foglia

Un evento indimenticabile all'insegna di dolcezza, applaudimenti e inclusione: "In due è più dolce" ha conquistato Napoli con un mix di gusto, emozioni e umanità. La pasticceria Di Costanzo in Piazza Cavour ha fatto da palcoscenico a due grandi maestri, Mario Di Costanzo e Tommaso Foglia, che hanno condiviso talento e passione. Un trionfo di sapori che dimostra come l’unione rende tutto più dolce e speciale.

Un vero trionfo di gusto, emozioni e umanità ha accompagnato lo show cooking "In due è più dolce", svoltosi davanti alla pasticceria Di Costanzo in Piazza Cavour, a Napoli. Protagonisti indiscussi dell'evento, due fuoriclasse dell'arte dolciaria: Mario Di Costanzo, padrone di casa e raffinato interprete della pasticceria contemporanea, e Tommaso Foglia, volto noto della TV e giudice.

