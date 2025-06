Dolce croccante Zeelandia richiamato dai supermercati L'allerta del Ministero della Salute

Attenzione consumatori! Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo urgente per il prodotto "Croccante D 5x2kg" di Zeelandia Spa, a causa di possibili tracce di uova non dichiarate. Questa situazione rappresenta un rischio serio per le persone allergiche. Se avete acquistato questo dolce croccante, è fondamentale seguirne le indicazioni ufficiali e verificare la vostra salute. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, continuate a leggere.

Il Ministero della Salute richiama il prodotto "Croccante D 5x2kg" di Zeelandia Spa (lotto 0008444137, scadenza 24012026) per possibile presenza di tracce di uova non dichiarate, a rischio per allergici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: croccante - zeelandia - ministero - salute

Dolce croccante Zeelandia richiamato dai supermercati. L’allerta del Ministero della Salute.

Dolce croccante Zeelandia richiamato dai supermercati. L’allerta del Ministero della Salute - Il Ministero della Salute richiama il prodotto "Croccante D 5x2kg" di Zeelandia Spa (lotto 0008444137, scadenza 24/01/2026) per possibile presenza ... Da fanpage.it

Ministero Salute, avviso richiamo per muesli e burro d'arachidi: presenti sassi e metalli - Sky TG24 - All'interno dei prodotti segnalati sarebbero presenti piccoli sassi, per i cereali, e tracce di metalli, per la crema Esplora tutte le ... Lo riporta tg24.sky.it