Dl Sicurezza sotto la lente della Cassazione | bocciato per forzature e rischio incostituzionalità

Il decreto sicurezza, recentemente esaminato dalla Cassazione, si trova sotto una luce critica: bocciato per forzature e potenziali rischi di incostituzionalità. L'analisi evidenzia come alcune innovazioni legislative manchino dei requisiti di necessità ed urgenza, sollevando dubbi sulla legittimità delle misure adottate dal governo. Un passo importante nel dibattito sulla tutela dei diritti e sui limiti del potere legislativo in materia di sicurezza.

Il documento sottolinea i profili problematici di diverse fattispecie introdotte dal decreto già convertito in legge dal Parlamento e, in linea generale, evidenzia gli aspetti legati alla "carenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza" del decreto varato dal governo.

