Dl Sicurezza per la Cassazione ci sono criticità nel metodo e nel merito

Il DL Sicurezza, recentemente analizzato dalla Cassazione, solleva importanti criticità sia dal punto di vista costituzionale che tecnico procedurale. L’ufficio del massimario ha evidenziato profili problematici nelle nuove disposizioni introdotte, sottolineando la mancanza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza. Queste considerazioni mettono in discussione l’efficacia e la legittimità del decreto, aprendo un dibattito cruciale sul suo impatto sulla legalità e sui principi fondamentali.

“Criticità” dal punto di vista costituzionale e “tecnico procedurale”. Sono quelle rilevate dall’ufficio del massimario della Cassazione in una relazione sul dl Sicurezza. Il documento sottolinea i profili problematici di diverse fattispecie introdotte dal decreto già convertito in legge dal Parlamento e, in linea generale, evidenzia gli aspetti legati alla “carenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza” del decreto varato dal governo, all'”eterogeneità” del provvedimento e al rispetto dei “principi costituzionali in materia penale” (in particolare a quelli di “proporzionalità delle pene”, “non manifesta irragionevolezza” e “uguaglianza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, per la Cassazione ci sono “criticità nel metodo e nel merito”

In questa notizia si parla di: sicurezza - cassazione - sono - criticità

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

Decreto sicurezza, dalla Cassazione una bocciatura netta: “Criticità nel metodo e nel merito” Vai su X

Una sberla epocale. La Corte di Cassazione ha appena fatto a pezzi il Decreto Sicurezza di Salvini, Meloni e Piantedosi. Non una critica, non un appunto. Una demolizione punto per punto. Lo ha fatto con una relazione durissima, la n. 33/2025, che di fatto de Vai su Facebook

++ Cassazione su dl sicurezza, ci sono criticità ++; Cassazione su dl sicurezza, ci sono criticità; Decreto sicurezza, dalla Cassazione una bocciatura netta: “Criticità nel metodo e nel merito”.