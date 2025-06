Dl sicurezza la Cassazione | Ci sono criticità

Il dl sicurezza, recentemente analizzato dalla Cassazione, solleva alcune criticità che richiedono attenzione. Una relazione dell'ufficio del Massimario evidenzia punti delicati nelle disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale e vittime dell’usura. Questi aspetti emergono come sfide importanti nel panorama normativo, sottolineando l'importanza di un approfondimento serio e condiviso. Ma quali sono le implicazioni concrete di queste criticità sulla nostra società?

Criticità nel dl sicurezza sono state rilevate in una relazione dell'ufficio del Massimario della Cassazione. Secondo quanto si legge nel testo su novità normativa 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (dl 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

La Cassazione sul decreto sicurezza: "Ci sono criticità". La relazione dell'ufficio del Massimario punta il dito, in particolare, sulla "decretazione di urgenza" e sulle "sanzioni sproporzionate". #ANSA Vai su Facebook

