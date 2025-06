DJ Shocca pubblica 60 hz II , un disco manifesto.

Il 60 Hz, scelto da DJ Shocca come simbolo di forza e profondità, rappresenta una frequenza fondamentale nel mondo della musica. Vent’anni dopo, il suo disco manifesto "60 Hz II" ci invita a riscoprire l’essenza dei bassi potenti che scandiscono il ritmo delle nostre vite. La musica, come la vita, si basa su frequenze che ci muovono e ci emozionano, e questo album è un tributo alla potenza del suono che ci circonda.

Vent’anni fa, DJ Shocca ha scelto una frequenza bassa e caratteristica, utilizzata per i bassi delle canzoni: i 60 Hz, per dare il nome al suo album. L’hertz è l’unità che misura la frequenza, ci dice quante volte un determinato avvenimento si ripete in un secondo. Nella musica, gli hertz misurano la frequenza di un suono, cioè quante oscillazioni al secondo compie un'onda sonora. Più è alta la frequenza, più acuto è il suono; più è bassa, più sarà grave. Il nostro orecchio può percepire solo alcune frequenze, quelle comprese tra 20 Hz e 20.000 Hz. Un intervallo vastissimo. Nel caso di DJ Shocca 60 Hz non è solo una misura, ma il titolo di un disco che nel 2004 segnò un’intera generazione di appassionati al genere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it