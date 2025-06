Divertimento per l’estate 2025 | le proposte Città del Sole

Dopo un anno di impegni, l’estate 2025 si apre con proposte entusiaste a Città del Sole: il luogo ideale per scoprire divertimento, creatività e avventure indimenticabili. Che tu preferisca il mare o la montagna, le nostre attività sono pensate per stimolare l’immaginazione e regalare momenti di pura gioia alle famiglie. Per chi sogna sabbia tra le dita, questa estate sarà davvero speciale...

Con l’anno scolastico ormai alle spalle e l’estate finalmente iniziata, per famiglie e bambini è tempo di pensare al relax, al divertimento e – perché no – all’avventura. Che la destinazione sia la spiaggia o la montagna, Città del sole è pronta ad accompagnare ogni famiglia con giochi intelligenti e creativi, pensati per rendere l’estate un’esperienza davvero indimenticabile. Il mare come non l’avete mai vissuto. Per chi sogna sabbia tra le dita e tuffi infiniti, Città del sole propone una selezione di giochi perfetti per tutte le età. Tra questi spicca la Pallina Moon che non scappa, vincitrice del “Gioco per Sempre – Toys Awards 2025” nella categoria giochi da esterno e sportivi: i suoi rimbalzi sorprendenti, grazie alla superficie craterizzata, e il pratico cordino da polso, la rendono l’accessorio immancabile dell’estate. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Divertimento per l’estate 2025: le proposte Città del Sole

In questa notizia si parla di: divertimento - estate - proposte - città

Un’estate di apprendimento e divertimento con La Penna Magica - Un’estate di scoperta e divertimento con La Penna Magica di Arezzo! Dal 16 giugno, il centro didattico dell’Istituto di Agazzi apre le porte alla seconda edizione dei “Summer Lab”, sette laboratori coinvolgenti pensati per bambini e ragazzi.

Estate Romana 2025 | Dal 15 giugno al 15 ottobre, in tutta la città, tante proposte all'insegna della cultura e del divertimento accessibile https://www.quartomiglio.rm.it/2025/06/estate-romana-2025 #eventiroma #estateromana2025 #prossimamente Vai su Facebook

Riscoprire l’estate in città: staycation con i bambini tra divertimento e cultura; Cosa fare con i bambini in estate? Idee e attività; Estate Romana: cultura e divertimento in città.