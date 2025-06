Diventa l' incubo dell' ex collega a Castellarano e taglia il braccialetto elettronico 23enne arrestato

A Castellarano, un ex collega di appena 23 anni ha trasformato la sua storia in un incubo, ignorando le misure cautelari e continuando a perseguitare una donna. La sua condotta ossessiva ha portato al suo arresto, facendo emergere quanto il rispetto delle regole sia fondamentale per tutelare le vittime e garantire la sicurezza di tutti. La sua vicenda ci ricorda quanto sia importante intervenire tempestivamente contro ogni forma di stalking.

