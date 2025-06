Divampa un incendio vicino all' Ecocentro danni alla rete elettrica | la struttura resta chiusa

Un incendio scoppiato nel cuore di Aprilia, vicino all’Ecocentro della Progetto Ambiente, ha causato danni alla rete elettrica, costringendo alla chiusura temporanea della struttura. Mentre le fiamme si sono propagate rapidamente, il quartiere si è mobilitato per contenere il rischio e garantire la sicurezza di tutti. La situazione è sotto controllo e le autorità lavorano per ripristinare al più presto la normalità, ma l’incidente solleva importanti questioni sulla tutela dell’ambiente e della comunità.

