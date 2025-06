Divampa incendio in un villino le fiamme minacciano altre abitazioni | paura sulla Statale 90

Un rovaresco incendio divampa nei pressi di un villino sulla Statale 90, alle porte di Foggia, alimentato dal vento e dal calore. Le fiamme si sono rapidamente estese, mettendo a rischio numerose abitazioni vicine e generando paura tra i residenti. Sul luogo operano con urgenza i vigili del fuoco, impegnati a domare il fuoco e mettere in sicurezza la zona. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le operazioni di spegnimento continuano senza sosta.

Un incendio è in atto nei pressi di un villino sulla Statale 90, alle porte di Foggia. Le fiamme, alimentate dal calore e dal vento, si sono velocemente propagate minacciando anche altre abitazioni adiacenti. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - villino - fiamme - abitazioni

In fiamme una villetta. Potrebbe trattarsi di incendio doloso. Nessun ferito o intossicato; Pescara, a fuoco un villino; Villino divorato dalle fiamme in via Nazionale Adriatica Nord [FOTO].

Violento incendio, in fiamme un'abitazione (VIDEO): grosso dispiegamento di vigili del fuoco per spegnere il rogo - Momenti di paura questa mattina (mercoledì 25 giugno) ad Avio, dove un'abitazione nella zona di via Venezia è stata interessata da un grosso incendio. ildolomiti.it scrive

Incendio nelle campagne del Salento: il fuoco minaccia le case. Ecco cosa è successo - Un incendio di vaste dimensioni sta interessando da circa due ore le campagne di Nardò, precisamente sui terreni tra via San Gregorio Armeno e via Penta, due strade rurali che dal ... Lo riporta msn.com