Disuguaglianze in Italia dieci miliardari detengono una ricchezza superiore a quella posseduta da 30 milioni di persone

In un mondo in cui dieci miliardari detengono più ricchezza di 30 milioni di persone e il patrimonio dell’1% più ricco cresce vertiginosamente, le disparità si fanno drammaticamente evidenti. Mentre pochi accumulano fortune da capogiro, miliardi di individui sono costretti a vivere in condizioni di estrema povertà. Oggi, oltre 3,7 miliardi di persone affrontano sfide quotidiane legate alla mancanza di risorse essenziali, un segnale urgente di una crisi globale che richiede azioni immediate e concrete.

Nell'arco di dieci anni, l'1% più ricco della popolazione globale ha aumentato la propria ricchezza di 33.900 miliardi di dollari – più di venti volte il necessario per eliminare la povertà estrema nel mondo. I soli miliardari hanno guadagnato 6.500 miliardi, pari al 14,6% dell'intero Pil globale. Un'accumulazione senza precedenti che coincide con la crescita della miseria per miliardi di persone. Oggi, oltre 3,7 miliardi di individui sopravvivono con meno di 8,30 dollari al giorno. La disuguaglianza non è un effetto collaterale. È un prodotto sistemico, alimentato da un'architettura fiscale pensata per favorire i più ricchi.

