Disturbi visivi le cure La chirurgia oculistica eccellenza del San Jacopo | Aggiornamento costante

Nel cuore di Pistoia, l’eccellenza del San Jacopo si distingue nella cura dei disturbi visivi, grazie a tecnologie all’avanguardia e a un team multidisciplinare dedicato. Con interventi in costante crescita e aggiornamenti continui, questa struttura si conferma un punto di riferimento regionale. Tuttavia, le liste d’attesa, in particolare per la cataratta, rappresentano ancora una sfida. A fare il punto è il dottor Vanni, che ci guida attraverso il percorso di innovazione e attenzione al paziente.

PISTOIA Interventi in aumento, tecnologie d’avanguardia e un’équipe multidisciplinare al servizio dei pazienti. La chirurgia oculistica dell’ ospedale San Jacopo di Pistoia si conferma uno dei punti di riferimento regionali per la cura dei disturbi visivi più diffusi. Ma nonostante il salto di qualità sul piano clinico e organizzativo, le liste d’attesa, soprattutto per la cataratta, restano un nodo critico. A fare il punto è il dottor Vanni Borgioli, primario di Oculistica dell’Azienda Usl Toscana Centro. "Il nostro intervento più frequente – spiega Borgioli – è la chirurgia della cataratta, con circa 1900 procedure all’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disturbi visivi, le cure. La chirurgia oculistica eccellenza del San Jacopo: "Aggiornamento costante"

In questa notizia si parla di: oculistica - disturbi - visivi - chirurgia

