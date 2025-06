Disturbi dello spettro autistico diabete 2 e sclerosi multipla | in Gazzetta Ufficiale il regolamento con i criteri per l’accertamento

Il panorama delle disabilità si arricchisce di importanti novità normative: nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto n. 94 del 10 aprile 2025, che stabilisce i nuovi criteri per l’accertamento delle condizioni connesse a disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla. Questa regolamentazione rappresenta un passo cruciale verso un sistema più equo e trasparente di riconoscimento. L'articolo ...

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2025 il Decreto n. 94 del 10 aprile 2025, che definisce i criteri per l'accertamento della disabilità connessa a disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla. Il regolamento si inserisce nel quadro della sperimentazione prevista dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, avviata il 1° gennaio 2025 e prevista fino al 31 dicembre 2025.

