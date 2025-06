Disposto arresto per figlia e genero di Riina | estorsione a imprenditori toscani anche dal carcere

Una nuova svolta scuote il mondo della giustizia italiana: Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero di Totò Riina, sono stati arrestati per estorsione, anche dal carcere. La loro vicenda apre un inquietante capitolo sulla presenza della mafia anche tra le mura delle carceri, dimostrando come i legami criminali possano continuare a operare oltre le sbarre. La lotta contro la criminalità organizzata si fa sempre più complessa e incisiva.

Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, il Tribunale del Riesame ha disposto l’arresto per Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del boss mafioso Totò Riina per il reato di estorsione col metodo mafioso nei confronti di due imprenditori toscani. Le richieste anche via telefono dal carcere dove l’uomo era già rinchiuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

