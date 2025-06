Dispersi lungo il sentiero di Annibale turisti geolocalizzati e recuperati

Dispersi lungo il suggestivo sentiero di Annibale, due turisti sono stati salvati grazie all'intervento tempestivo delle squadre del Soccorso Alpino Speleologico dell'Umbria. La loro geolocalizzazione e il rapido recupero hanno permesso di riportarli in salvo in un'area impervia e ricca di insidie. La collaborazione tra le forze di soccorso dimostra ancora una volta l'importanza della preparazione e della tecnologia per garantire la sicurezza in ambienti naturali complessi, assicurando che nessuno rimanga indietro.

Le squadre del Soccroso alpino speleologico dell'Umbria di Perugia e Foligno sono state attivate per la ricerca di due persone disperse lungo il “Percorso della Battaglia del Trasimeno”, nel comune di Tuoro sul Trasimeno. L’area interessata si presentava particolarmente impervia e ricca di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

