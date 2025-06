Discoteche la Villa delle Rose di Misano chiusa 15 giorni Luogo pericoloso

La Villa delle Rose di Misano, simbolo storico della movida romagnola, chiude temporaneamente per quindici giorni: un provvedimento drastico che riflette l’attenzione delle autorità sulla sicurezza delle discoteche locali. Dopo le recenti restrizioni a Cattolica, anche questa rinomata location si trova sotto i riflettori, in un momento in cui la tutela del pubblico deve prevalere sulla voglia di divertimento. Ma cosa succederà ora? La risposta nel prosieguo.

Rimini, 27 giugno 2025 – Dopo il Bikini e il Malindi di Cattolica, arriva un nuovo giro di vite sulle discoteche della Riviera. Questa volta tocca alla storica Villa delle Rose di Misano, a cui la questura di Rimini ha imposto quindici giorni di chiusura. Il provvedimento, firmato dal questore Olimpia Abbate, è stato adottato in base all’articolo 100 del Tulps, ritenendo il locale "divenuto luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica". A motivare la sospensione, una serie di episodi avvenuti nelle ultime settimane, tra cui una violenta aggressione avvenuta il 22 giugno scorso: al termine di una lite scoppiata nei bagni del locale e poi degenerata all’esterno, un 27enne abruzzese è stato accoltellato alla spalla e al torace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discoteche, la Villa delle Rose di Misano chiusa 15 giorni. “Luogo pericoloso”

