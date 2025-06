Discobolo 2025 | ad Arezzo premi allo sport che educa e unisce

Il Premio Discobolo 2025 torna ad Arezzo, un evento che celebra lo sport come strumento di educazione e unità. Giunto alla sua quarta edizione, l’appuntamento del 3 luglio in Piazza San Domenico offrirà una serata di festa e riconoscimento per chi, sul territorio, promuove i valori fondamentali dello sport. Un’occasione imperdibile per onorare atleti, società, oratori e dirigenti che fanno della passione sportiva un motore di crescita sociale e umana…

Torna anche nel 2025 il Premio Discobolo, l’evento promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 luglio in Piazza San Domenico, all’interno del programma di “ Certe Notti – San Domenico ”, in un clima di festa e riconoscimento per chi promuove i valori dello sport sul territorio aretino. Il Discobolo 2025 celebrerà atleti, società, oratori, dirigenti e volontari che si sono distinti per impegno, passione e spirito educativo. La giuria è composta da rappresentanti della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, CONI, Panathlon, Fondazione Thevenin e CSI Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Discobolo 2025: ad Arezzo premi allo sport che educa e unisce

