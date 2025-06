Disagi a Punta Marina | Parco marittimo i lavori non sono finiti Così è un pericolo

A due anni dall’avvio dei lavori, il Parco Marittimo di Punta Marina si presenta ancora come un cantiere aperto, tra disagi e pericoli per residenti e visitatori. Sabbia, buche, tombini sporgenti e allagamenti rendono l’esperienza difficile, mentre auto contromano e parcheggi selvaggi aggravano la situazione. È tempo che le autorità intervengano per trasformare questa area nel gioiello che merita, garantendo sicurezza e qualità a tutti.

Sabbia, buche, pericolosi tombini sporgenti, allagamenti periodici, auto contromano e parcheggi selvaggi. Se il Parco marittimo è il nuovo fiore all’occhiello dei lidi ravennati, c’è però chi – a due anni dall’inizio dei lavori – non ne ha ancora visto i benefici. Nel tratto sud di Punta Marina, dalla rotonda Acqua Marina fino al canale che separa la località da Lido Adriano, in corrispondenza degli stabilimenti balneari dal Chicco al Brandina, i lavori non sono ancora finiti. Anzi, come dicono quasi tutti i balneari che operano in quegli ottocento metri di arenile, "la situazione è nettamente peggiorata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disagi a Punta Marina: "Parco marittimo, i lavori non sono finiti. Così è un pericolo"

