Disabilità la Cisl Palermo Trapani inaugura e presenta le attività dello sportello Vita senza barriere

Disabilit224, la Cisl Palermo Trapani, apre le porte allo Sportello Vita Senza Barriere: un punto di riferimento dedicato a semplificare pratiche burocratiche e offrire supporto completo per le sfide quotidiane di persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Un’opportunità concreta per promuovere diritti, benefici e inclusione, creando un vero cambiamento nella vita di chi ne ha più bisogno. Perché nessuno dovrebbe sentirsi solo nel percorso verso l’autonomia e il benessere.

Non solo la gestione delle pratiche burocratiche legate ai diritti, ai benefici e ai bonus sul tema della disabilità, ma anche e soprattutto un’assistenza a tutto campo per tutte le vere esigenze e difficoltà quotidiane affrontate dalle persone non autosufficienti, così come dalle loro famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

BENI CONFISCATI, CISL PALERMO TRAPANI E COORDINAMENTO POLITICHE PER LA LEGALITA' CISL SICILIA: "trasparenza sulla conoscenza dei beni e sulla gestione dell'Agenzia".

