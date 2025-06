DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di venerdì 27 giugno LIVE

Se sei appassionato di calciomercato e vuoi rimanere aggiornato sulle ultime notizie di venerdì 27 giugno, sei nel posto giusto. In questa diretta live, ti porteremo tutte le novità sulle principali trattative di Serie A, dai colpi delle big come Napoli, Inter, Juventus e Milan, alle mosse delle altre società italiane. Non perdere nemmeno un dettaglio: l’estate italiana del calcio è più infuocata che mai!

Le ultime di mercato su Napoli, Inter, Juventus, Milan e tutti i colpi delle altre società di Serie A Segui le principali operazioni di calciomercato delle big di Serie A e le ultime trattative che infiammano l’estate italiana. Francesco Pio Esposito (LaPresse) – Calciomercato.it La Juventus travolta dal Manchester City al Mondiale per Club e che spinge per consegnare dei rinforzi di livello a Tudor: il Dg Comolli accelera per David e Sancho. L’ Inter in attacco riflette sulla permanenza del baby Pio Esposito, decisivo contro il River Plate. Il Milan tratta con il Como le cessioni di Morata e Thiaw, senza mollare Leoni per la difesa di Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 27 giugno LIVE

Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente: che colpi! - Il Milan è pronto a movimentare il calciomercato estivo 2025 con colpi da non sottovalutare. Dopo aver messo nel mirino una diretta concorrente, i rossoneri puntano a una vera e propria rivoluzione, destinata a sorprendere tifosi e avversari.

