Dipendenti ' eroi' sventano furto in un supermercato a Verona ladro trattenuto in magazzino

In un blitz da veri eroi, i dipendenti di un supermercato a Verona hanno sventato un tentativo di furto, trattenendo il ladro in magazzino fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La loro prontezza ha evitato che il malvivente scappasse, dimostrando come il coraggio e il senso di responsabilità possano fare la differenza. Una vicenda che sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e sicurezza.

Un uomo è stato arrestato a Verona per tentato furto in un supermercato. L'intervento della sicurezza ha impedito la fuga del malvivente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Dipendenti 'eroi' sventano furto in un supermercato a Verona, ladro trattenuto in magazzino

