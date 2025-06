Dior come non l' avevamo mai visto | il debutto di Jonathan Anderson alla direzione creativa con tutti i big della moda in front row

Dior si trasforma sotto la guida innovativa di Jonathan Anderson, che debutta come direttore creativo con una collezione menswear rivoluzionaria. Un evento senza precedenti: diciassette stilisti in prima fila, insieme a icone come Rihanna, a testimonianza di una rivoluzione estetica che sta già scrivendo il suo primo capitolo. È la nascita di un nuovo modo di interpretare la moda, e il mondo non può più farne a meno.

Diciassette stilisti tutti insieme appassionatamente in prima fila a una sfilata (e insieme a Rihanna) non si erano mai visti ancora: è successo da Dior, dove la prima collezione menswear di Jonathan Anderson ha scritto già il primo appassionate capitolo di una nuova visione estetica in corso d'opera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dior come non l'avevamo mai visto: il debutto di Jonathan Anderson alla direzione creativa (con tutti i big della moda in front row)

In questa notizia si parla di: dior - jonathan - anderson - tutti

Jonathan Anderson nuovo direttore creativo unico di Dior - Una nuova era per Dior: Jonathan Anderson, stilista visionario, diventa il direttore creativo unico della Maison.

Daniel Craig, Joe Alwyn e Josh O’Connor a Parigi per la mostra di Dior di Jonathan Anderson. Vai su X

La prima collezione di Jonathan Anderson per Dior, una delle più attese della prossima stagione, viene anticipata da una campagna con Kylian Mbappé, che... Vai su Facebook

Dior come non l'avevamo mai visto: il debutto di Jonathan Anderson alla direzione creativa (con tutti i big della moda in front row; Jonathan Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior; A Jonathan Anderson la direzione creativa di tutte le collezioni Dior.

Alla sfilata Dior Homme primavera estate 2026, il debutto di Jonathan Anderson è in nome della tradizione del ben vestire, ma rivista - Il direttore creativo ha in mente un'idea ben precisa di Homme, in stile Dior ma libero nel sovvertire l'ordine delle cose ... vogue.it scrive

Anderson rilancia il menswear Dior con sottile sovversione e astuzia commerciale - Il debutto di Jonathan Anderson per la collezione uomo di Dior: sottile sovversione incontra fascino commerciale. Come scrive fashionunited.it