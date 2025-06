Dimissioni sindaca di Prato l' appello del vescovo alla cittadinanza | Non tiriamoci indietro

In un momento di grande incertezza per Prato, la diocesi lancia un appello alla cittadinanza: non tiriamoci indietro. Come nel film "Ora più buia", anche questa città può trovare un faro di speranza e unità . La richiesta del vescovo di rafforzare il senso di comunità diventa un messaggio forte e chiaro: è il momento di riscoprire il coraggio e la solidarietà per affrontare insieme le sfide che ci attendono.

Nell'"Ora piĂą buia" di Prato, per parafrasare un celebre film, un appiglio arriva.dalla Diocesi. GiĂ , perchè fra le reazioni all'ormai prossimi commissariamento del Comune di Prato a seguito dell'inchiesta per corruzione per la quale risulta indagata la sindaca dimissionaria Ilaria Bugetti (per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

