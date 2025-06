Dimissioni Sarri è arrivata la decisione definitiva | lo seguirà uno dei big – ESCLUSIVA

L'ombra di un possibile addio di Maurizio Sarri alla Lazio si fa sempre più concreta, alimentando speculazioni e tensioni tra tifosi e dirigenti. Dopo aver riportato i biancocelesti ai vertici con un secondo posto storico, il tecnico sembra aver già deciso il suo futuro. La decisione definitiva, ora, potrebbe cambiare radicalmente lo scenario del club capitolino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla scelta imminente di Sarri.

Maurizio Sarri e la Lazio sembrano essere già in crisi, con le voci su possibili dimissioni sempre più insistenti. La notizia in ESCLUSIVA Tutto sembrava essere sistemato quando si è visto Maurizio Sarri tornare dalle parti di Formello per allenare per la seconda volta in carriera la Lazio. I biancocelesti sanno di aver messo le mani su di un grande allenatore, capace di portarli al secondo posto nel 2023, miglior risultato dopo lo Scudetto del 2000. Lazio, dimissioni Maurizio Sarri: tifosi sconvolti, la verità su cosa è successo (Ansa – serieanews.com) La situazione però in casa Lazio non è di certo tra le più facili, visto come ora la squadra capitolina sarà costretta a mantenere la rosa attualmente a disposizione per tutto l’anno. 🔗 Leggi su Serieanews.com