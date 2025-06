Dilettanti addio | il Movimento 5 stelle si arrende ai professionisti

Dilettanti addio: il movimento 5 Stelle si arrende ai professionisti, segnando un passo cruciale nella sua evoluzione politica. Con la recente decisione dell’Assemblea degli iscritti di abolire il vincolo dei due mandati, il partito si apre a nuove strategie e competenze, lasciando alle spalle l’immagine di movimento esclusivamente populista. È un cambio di rotta che potrebbe ridefinire il futuro del panorama politico italiano, aprendo le porte a una gestione più matura e strutturata.

Non c’è niente di cui stupirsi, nessun salto sulla seggiola. Come si dice, “era nelle cose”. La votazione formale dell’Assemblea degli iscritti in cui il Movimento 5 Stelle ha abolito formalmente il vincolo dei due mandati per le cariche elettive (peraltro non rientrano nel calcolo i sindaci e i. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: movimento - stelle - dilettanti - addio

No al riarmo dell’Europa, a Chieti passa la mozione presentata dal Movimento 5 stelle - In consiglio comunale a Chieti, la mozione del Movimento 5 Stelle contro il riarmo dell'Europa ha ottenuto il via libera.

Luciano Spalletti verso l'addio alla Nazionale, probabilmente dopo la sfida di domani sera contro la Moldavia Un cambio che, per molti, doveva avvenire già dopo il flop di Euro2024: siete d'accordo Vai su Facebook

Maria Spilabotte dice addio al Pd: Mai con i 5 Stelle.

Movimento Cinque Stelle, addio agli scontrini: per chi vuole restituzioni forfettarie - Corriere.it - Movimento Cinque Stelle, addio agli scontrini: per chi vuole restituzioni forfettarie A giugno previsto un nuovo ultimatum per i ritardatari dei rimborsi, in 20 a rischio. corriere.it scrive

Addio al Movimento 5 Stelle - Panorama - Dopo il nuovo statuto che cambia radicalmente le regole interne, ora anche l'appello ai "vip" per nuove candidature. Lo riporta panorama.it