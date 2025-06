Diletta Pagliano operata alla testa | I medici del Policlinico di Milano mi hanno salvato la vita

Diletta Pagliano, nota al pubblico per il suo percorso televisivo e imprenditoriale, sta affrontando una sfida ancora più grande: un delicato intervento alla testa che le ha salvato la vita. Dopo aver conquistato il cuore dei telespettatori e aver scelto con coraggio di reinventarsi nel mondo della ristorazione milanese, ora si trova a combattere per la sua salute. La vicenda dimostra come il coraggio e la speranza siano gli strumenti più potenti nei momenti difficili.

Milano – Diletta Pagliano, volto televisivo noto per aver partecipato a “Uomini e Donne” nel ruolo di corteggiatrice nel lontano 2011, sta vivendo il periodo più delicato della sua vita. Abbandonata la carriera televisiva per lanciarsi con successo nel mondo della ristorazione a Milano, l’imprenditrice, influencer e soprattutto mamma 35enne ha recentemente subito un importante intervento chirurgico alla testa per rimuovere due lesioni. Sui social. È stata lei stessa a raccontarlo ai suoi 83mila follower di Instragram, documentando con foto, post e storie l’operazione e l’avvio delle cure. “Periodo delicato, operazione durata 10?12 ore alla testa per due lesioni importanti, è andata bene”, ha scritto ai suoi fan, tranquillizzandoli e ringraziando allo stesso tempo il personale medico del Policlinico di Milano che le “ha salvato la vita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diletta Pagliano operata alla testa: “I medici del Policlinico di Milano mi hanno salvato la vita”

In questa notizia si parla di: milano - diletta - pagliano - testa

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sotto il sole della Sardegna, Diletta Leotta debutta in Don Matteo e Ambra Angiolini seduce la Milano radical chic - Scopri le ultime tendenze del mondo dello spettacolo e della moda con Vanity Fair! Da Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sotto il sole della Sardegna, a Diletta Leotta che debutta in Don Matteo, fino ad Ambra Angiolini che conquista la Milano più chic.

«Ringrazio la mia famiglia che mi sta vicino in questo momento delicato della mia vita. » Diletta Pagliano rompe il silenzio dopo l’operazione che ha dovuto affrontare nei giorni scorsi, condividendo una foto che mostra chiaramente i punti sulla testa: sono ben Vai su Facebook

Diletta Pagliano operata a Milano: mostra i 70 punti di sutura in testa e ringrazia; Diletta Pagliano operata alla testa: “I medici del Policlinico di Milano mi hanno salvato la vita”; Diletta Pagliano operata a Milano: mostra i 70 punti di sutura in testa e ringrazia.

Diletta Pagliano operata alla testa: “I medici del Policlinico di Milano mi hanno salvato la vita” - L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi imprenditrice di successo nel settore ristorazione, ha subito un delicatissimo intervento chirurgico al cranio e iniziato le terapie ... Si legge su ilgiorno.it

Diletta Pagliano di Uomini e Donne dopo l’operazione: “Ho 70 punti in testa. Grazie per avermi salvato la vita” - A pochi giorni dall'operazione alla testa, Diletta Pagliano ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute ... Segnala fanpage.it